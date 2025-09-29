Названы регионы-лидеры России по доступности ипотеки

В 2025 году доступность ипотеки в России заметно снизилась, показало исследование РИА Новости . Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Севастополе и Крыму, а лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Москва предсказуемо возглавила список по стоимости ежемесячного платежа за квартиру площадью 60 кв. м — в столице он достиг 249 тысяч рублей, что в 2,3 раза выше медианной зарплаты. Подмосковье занимает 43-е место в рейтинге: ипотека доступна лишь 15,4% семей, а ежемесячный платеж составляет около 118,4 тысячи рублей.

В целом по России рынок ипотечного кредитования переживает спад. С августа 2024-го по август 2025-го было выдано 854 тыс. займов — вдвое меньше, чем годом ранее. Общий объем выдач сократился до 3,5 трлн рублей против 7,3 трлн за предыдущий период. На снижение повлияли ужесточение политики Банка России, отмена льготных программ и рост цен на жилье.

По данным исследования, ипотеку по рыночным ставкам в августе 2025 года могут позволить себе лишь 16,1% российских семей. Это выше прошлогодних 13,4%, но значительно ниже, чем в 2018–2023 годах, когда доступность находилась в пределах 25–33%. Небольшой рост относительно 2024-го связан с увеличением зарплат, которое частично опередило рост цен на квадратный метр.

Лучшие показатели зафиксированы в северных регионах: в ЯНАО ипотека доступна 47,1% семей, в ХМАО — 44,3%, на Чукотке — 42%. Также высокие позиции у Мурманской, Магаданской и Ненецкого округов, где жилье в ипотеку могут приобрести более 35% семей. В Коми доля превышает 30%.

Вместе с тем в 16 регионах менее 10% семей способны взять ипотеку, а в четырех — не более 5%. Среди аутсайдеров — Севастополь, Крым, Дагестан и Алтай. В Петербурге ежемесячный платеж составляет 171 тысячу рублей, в Севастополе — 132 тысячи. Еще в 12 регионах плата за ипотеку варьируется от 100 до 130 тысяч рублей.

