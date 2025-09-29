Стало известно, сколько женщин участвует в СВО

Около 1 тыс. россиянок в настоящее время находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя общественного движения «Здоровый выбор» Александра Корсунова.

Он также выступил с инициативой учреждения в России нового памятного дня — Дня защитницы Отечества, которое будут отмечать 29 сентября. Соответствующее обращение он направил председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину.

По официальным данным Министерства обороны РФ, в структурах ведомства проходят службу более 350 тыс. женщин, из которых 45 тыс. имеют воинские звания. Около 5 тыс. из них занимают офицерские должности.

Общественный деятель отметил, что активное участие женщин в СВО наглядно демонстрирует их значительный вклад в укрепление обороноспособности государства.

Учреждение специального дня, посвященного женщинам-военнослужащим, станет знаком уважения к их подвигу и проявлением государственной заботы о защитницах Отечества.

Ранее военная журналистка Белла Либерман рассказала о случае в зоне СВО, когда боец ВС РФ не стал атаковать автомобиль в зоне боевых действий.