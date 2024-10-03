Стало известно состояние актера Ливанова после перенесенной операции

Он находится в стабильном состоянии после хирургического вмешательства. Об этом сообщил «РЕН ТВ», ссылаясь на собственный источник.

Знаменитый актер Василий Ливанов, запомнившийся и полюбившийся многим благодаря роли Шерлока Холмса, находится в ясном сознании после перенесенной операции. В настоящее время он остается в реанимации, но, что важно, дышит самостоятельно и не нуждается в аппарате ИВЛ.

Во вторник, 1 октября, Ливанова госпитализировали с инсультом. На следующий день ему провели операцию по удалению тромба. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья артиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что жизнь актера Василия Ливанова удалось спасти.