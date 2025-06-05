Стало известно, в чем обвиняют задержанного редактора URA.RU

Редактор уральского портала URA.RU Денис Аллаяров попался на покупке полицейских сводок. Было возбуждено два уголовных дела, передает со ссылкой на собственные источники «Ъ-Урал».

В Екатеринбурге разгорается громкий скандал вокруг главного редактора регионального издания Дениса Аллаярова. По данным «Ъ», возбуждено сразу два дела: по 291 УК РФ (дача взятки) 290 УК РФ (получение взятки). Следствие считает, что журналист платил сотруднику полиции за доступ к оперативным сводкам. Соответственно, редактор теперь проходит как фигурант, давший взятку, правоохранитель — как получивший деньги.

Напомним, что ситуация с обысками в редакции уральского издания разгорелась 5 июня. Силовики проверили офис и дома сотрудников. Вместе с Аллаяровым были задержаны журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская, освещающие криминальную тематику. После допроса их отпустили в статусе свидетелей.

Это уже второе уголовное дело в отношении редактора. Ранее его задержали по статье 272.1 УК РФ (Незаконные сбор и хранение персональных данных).

Ранее журналисты из свердловской редакции URA.RU попросили о переводе после обысков.