Журналисты из свердловской редакции URA.RU попросили о переводе после обысков

Журналисты редакции URA.RU в Екатеринбурге просят о переводе в другие региональные редакции, так как не понимают последствий своей профессиональной и честной работы.

Об этом заявил глава редакционной коллегии агентства Михаил Вьюгин. По его словам, журналисты уже столкнулись с препятствиями в работе — к ним пришли с обысками, заламывали руки и вырывали личные вещи. В редакции в Екатеринбурге тем временем обыски продолжаются уже больше пяти часов. Вьюгин рассказал и о беременной сотруднице отдела кадров, которая вообще не имеет отношения к журналистской работе, которую не отпускали больше трех часов.

Вьюгин также отметил, что в регионе тысячи анонимов регулярно публикуют фейки, а редакция URA.RU их постоянно опровергает, но почему-то именно работа редакции заинтересовала силовиков. Сотрудники регионального издания не хотят работать под таким прессингом.

Напомним, что ранее редакция URA.RU прокомментировала связь с полицией и иноагентами: трое журналистов задержаны.