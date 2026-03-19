Стало известно, в каком районе Екатеринбурга дети чаще выбирают православие

В Екатеринбургской епархии Русской православной церкви проанализировали, в каких районах города школьники чаще всего выбирают для изучения модуль «Основы православной культуры» (ОПК). Данные оказались неравномерными: интерес к предмету сильно варьируется в зависимости от территории.

Абсолютным лидером по популярности ОПК стал Октябрьский район. Здесь этот модуль выбрали 80,8% четвероклассников. В епархии отметили, что количество школ, реализующих программу, и число детей, изучающих предмет, значительно выросло в Орджоникидзевском, Академическом, Верх-Исетском и Ленинском районах.

В Чкаловском районе показатель составил более 43%, в Орджоникидзевском — свыше 33% от общего числа учеников. Таким образом, Октябрьский район уверенно удерживает первенство, заметно опережая остальные территории города.

Напомним, что «Основы православной культуры» входят в комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), который изучают в четвертых классах. Родители выбирают один из модулей: основы православной, исламской, буддийской или иудейской культуры, основы мировых религиозных культур или основы светской этики.

По словам представителей епархии, в последнее время ОПК уверенно вышел в лидеры по популярности среди российских и екатеринбургских школьников, опередив альтернативные модули. Кроме того, выросло и качество преподавания предмета в школах.

Осенью прошлого года департамент образования Екатеринбурга подписал соглашение о сотрудничестве с председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополитом Евгением Кульбергом. Документ предусматривает участие педагогов в научно-практических конференциях, лекциях и семинарах, посвященных преподаванию ОПК.