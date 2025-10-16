Стало ясно, чем удивит столичный регион на этой неделе

Золотая осень снова вступила в свои права в Московском регионе, принеся с собой утренние заморозки и слабое солнце. По словам метеорологов, пик похолодания уже пройден, и в ближайшие дни жителей Подмосковья ждет более мягкая погода. Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ночью столбики термометров на некоторых метеостанциях показали отрицательные значения. Однако в самой столице заморозков удалось избежать. Впереди ожидается небольшое повышение температуры. Ожидаются дожди, но уже не такие интенсивные, как ранее. И все благодаря влиянию нового циклона, который только-только обозначил свои планы, как пояснил Шувалов.

Период утренних заморозков временно прекратится. А в Санкт-Петербурге до начала следующей недели будет преобладать солнечная погода, хотя ночи будут морозными. Таким образом, всего на расстоянии 650 километров погодные условия кардинально отличаются. При этом до наступления устойчивых холодов еще очень далеко, заключил эксперт.

Ранее москвичам раскрыли погоду на ближайшие выходные.