Различные эксперты — от политологов до эзотериков — предрекают скорый крах киевскому режиму. Называются различные предполагаемые даты, но сходятся все в одном — президенту Украины Владимиру Зеленскому не так долго осталось управлять страной.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, когда глава киевского режима покинет свой пост. По ее мнению, несмотря на то, что специальная военная операция продлится до 2025 года, Зеленский уйдет в отставку раньше.

«Я вижу, что уже к ноябрю 2024 года конфликт начнет утихать. Он продлится до 2025 года, но Зеленского я на посту президента уже не вижу. Им станет другой человек», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Уход Зеленского будет резким и шокирует мировую общественность, уверена она.

«Он просто исчезнет. Вполне вероятно, что его отставка состоится по состоянию здоровья, возможно даже из-за внезапной кончины. Зеленский не хочет уходить, но ему придется. Случится это в холодное время года, скорее всего, в марте. Это будет конец империи, Зеленский станет пустым местом», — заключила собеседница издания.

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