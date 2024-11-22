Станислав Каторов проверил строительство образовательных учреждений в ЖК «Зеленые Аллеи»

Инспекция прошла после встречи, касающейся вопросов по ремонту фасада дома №17. Как выяснилось, на данный момент в детсаду идут активные работы по каменной кладке наружных стен первого этажа. Также ведется установка железобетонных конструкций входных групп и парапета кровли.

В школе же в настоящее время осуществляется заливка фундамента и армирование вертикальных конструкций цокольного этажа. В пресс-службе главы округа сообщили, что детский сад, рассчитанный на более чем 150 мест, готов на 30%, а школа, предназначенная для 1225 учащихся, — пока что на 8%. Открыть детсад планируют к началу нового учебного года. Школу пустят в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.

По словам главы округа, «забота о подрастающем поколении является приоритетной задачей». А создание новых образовательных учреждений — это важный шаг к улучшению условий для детей. Станислав Каторов заявил, что упомянутые объекты позволят разгрузить существующую инфраструктуру и предоставят ребятам новые возможности для всестороннего развития.

В пресс-службе также напомнили, что в 2024 году в Ленинском городском округе удалось открыть 3 детсада и 3 школы. До конца года планируется завершить строительство еще шести образовательных учреждений.