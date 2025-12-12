«Становились жертвами насилия». Захарова прокомментировал скандал с отдыхом украинских сирот в Турции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выступила с заявлением в связи с получившей широкий резонанс историей об отдыхе украинских детей, оставшихся без попечения родителей, на турецких курортах.

Данную программу курировала первая леди Украины Елена Зеленская. Поводом для комментария послужили появившиеся в СМИ сведения о том, что две несовершеннолетние участницы проекта вернулись из поездки, будучи беременными.

«Это очень страшная для восприятия информация. Выяснилось, что многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического сексуального насилия», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что в ходе организованного отдыха за подростками не осуществлялось должного контроля. Кроме того, по ее словам, девушек систематически заставляли участвовать в съемках материалов пропагандистского характера, а также подвергали другим тяжелым испытаниям: «Их лишали пищи, применяли физическую силу, всячески унижали».

