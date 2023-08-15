«Становятся агрессивными»: выяснилось, кто особенно активизируется в Черное новолуние

Уже завтра начнется Черное новолуние. Оно окажет мощное влияние на некоторых людей, о чем нашему журналисту рассказал знаменитый экстрасенс Юлий Котов.

По его словам, через сутки Луна возьмет под контроль духовно подкованных людей — магов, колдунов, экстрасенсов.

«В духовной и материальной структурах люди могут это ощущать как какой-то подъем. Например, могут не спать — бессонница может проявляться», — заявил ясновидящий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Котов отметил, что на своем жизненном пути очень часто сталкивался с людьми, сознание которых и в новолуние, и в полнолуние кардинально менялось.

«Они становятся очень агрессивными. Приходишь в магазин, и кто-то в очереди начинает на тебя орать! И я сразу думаю: сегодня полнолуние или новолуние», — рассказал эзотерик.

Ясновидящий посоветовал россиянам в этот непростой период как можно больше времени уделить своему духовному развитию, чтобы не поддаваться негативному влиянию извне.

«Обращаться к Богу в этот день хорошо. Находиться в духовной практике, духовном осознании. Тогда день пройдет хорошо, наполнит нас духовностью и даст нам плюсик к карме», — подытожил Котов.

Ранее известный экстрасенс предупредил об опасностях Черного новолуния.