«Скандалы и разочарования»: известный экстрасенс предупредил об опасностях Черного новолуния

Последнее летнее новолуние в 2023 году наступит уже 16 августа. По словам участника «Битвы экстрасенсов» Юлия Котова, оно принесет россиянам некоторые испытания, связанные со здоровьем.

Ясновидящий уверен, что Черное новолуние (называется так из-за соединения Луны и Черной Луны — Лилит) никак не повлияет на физическое состояние людей. Но основной удар придется по психике некоторых персон.

«В основном нас ждут психологические, внутренние, эмоциональные проблемы. Психологическое здоровье будет страдать», — заявил экстрасенс корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник также отметил, что эмоциональные всплески будут обостряться до конца новолуния.

«Скандалы, внутренние разочарования…Люди могут ругаться, реагировать даже на мелкие вещи с огнем, так сказать», — пояснил эзотерик.

Однако ясновидящий уверил, что в новолуние психическое здоровье сохранить возможно. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил.

«В этот день лучше отложить все серьезные дела, серьезные поездки, тяжелую работу, сделки. Лучше посвятить день молитве, сходить на йогу, на дыхательные практики или просто сидеть дома и читать священные писания», — подытожил Котов.

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