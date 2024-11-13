В егорьевских деревнях откроют новые станции очистки воды

В населенных пунктах Алферово, Анохино, Демидово и Рахманово завершено строительство станций очистки воды, которые уже укомплектованы всем необходимым оборудованием. Они являются частью масштабной государственной программы Московской области и призваны улучшить качество питьевой воды для местных жителей.

инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами в регионе, осуществляется монтаж, приобретение и ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений до 2028 года включительно.

В марте текущего года было подписано муниципальное соглашение между «Егорьевской службой единого заказчика» и подрядной организацией ООО «СК BEKTOP». Запланировано открытие новых станций в четырех упомянутых деревнях.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Егорьевск ]

На сегодняшний день монтажные работы завершены, и впереди остается не менее важный этап — отбор проб воды с новых установок. Эти анализы проведут специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Рошале, а также Воскресенском, Егорьевском и Шатурском районах. Ожидается, что 18 ноября 2024 года новые станции начнут свою работу.

Эта программа обеспечит чистой питьевой водой более 630 местных жителей, что значительно улучшит уровень жизни в округе. Ранее в Егорьевске уже было введено в эксплуатацию 29 очистных сооружений в рамках губернаторской инициативы «Чистая вода», которая реализуется в регионе с 2014 года.

Основной целью данной программы является очищение вод от различных загрязнений. Власти Подмосковья прилагают все усилия для того, чтобы улучшить качество водоснабжения. Положительные изменения происходят благодаря постройке и обновлению водозаборных пунктов, насосных и очистных станций, что, безусловно, положительно скажется на здоровье населения и экологии.