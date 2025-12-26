Станция «Котельники» начала отправлять пассажиров прямиком в Новый год

С ее платформ теперь регулярно отправляется специальный праздничный поезд, который дарит пассажирам волшебное настроение с самой первой минуты пути в Москву. Этот тематический состав — не просто украшение, а практичный подарок для тысяч жителей восточного Подмосковья, начинающих свой день с поездки на метро.

Снаружи вагоны преобразились в заснеженные синие просторы с морозными узорами на окнах, создавая иллюзию зимнего путешествия. Внутри пассажиров встречают пушистые еловые лапы, сверкающие гирлянды и тысячи светящихся шаров, которые креативно интегрированы в интерьер, не мешая свободному перемещению и комфорту. На дверях — фирменный логотип фестиваля «Зима в Москве», указывающий на то, что праздник теперь начинается не на площади, а прямо в транспортном потоке.

Уникальность инициативы в ее ежедневной пользе: жителям Котельников и соседних районов больше не нужно планировать отдельный визит на праздничные площадки, чтобы ощутить дух Нового года. Волшебство само едет к ним, превращая рутинную поездку в небольшое, но яркое событие.

Ранее сообщалось, что автобус-елка начал дарить праздник жителям Подмосковья.