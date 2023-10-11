Станцию скорой помощи, рассчитанную на 16 тысяч выездов в год, достроили в Подмосковье

Группа «Самолет» возвела на территории жилого комплекса «Люберцы» одноименного городского округа станцию скорой помощи, рассчитанную на шестнадцать тысяч выездов ежегодно. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что здание общей площадью почти 1,2 тысячи квадратных метров состоит из двух блоков — медико-административного и транспортного. В последнем располагается автостоянка на четыре машины скорой помощи. К транспортному блоку также примыкает пристройка, где будут храниться газовые баллоны с кислородом и азотом.

На первом этаже медико-административного блока предусмотрены технические и бытовые помещения, помещение охраны, кабинет амбулаторного приема, диспетчерская с зоной отдыха и кабинет старшего врача смены. Второй этаж заняли помещения медицинской части — аптечная комната с помещением для хранения лекарств, помещения хранения текущего и месячного запаса медикаментов. На третьем этаже оборудовали кабинеты заведующего станцией и старшего фельдшера, конференц-зал на 20 человек, помещение приема пищи, комнаты отдыха и кабинет для заполнения документов.

При этом все помещения наполнили мебелью, объект укомплектовали необходимым оборудованием. В том числе учреждение обеспечили четырьмя новыми автомобилями, полностью готовыми для работы бригад скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская областная станция скорой медицинской помощи получила шестнадцать новых машин скорой помощи от Минпромторга России.