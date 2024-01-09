«Старая гвардия» российской эстрады тайно бойкотирует SHAMANa

Не все звезды отечественной эстрады видят равного в восходящей звезде. Некоторые считают, что молодой человек поднялся не вполне заслуженно, а песни и вовсе не пестрят искренностью. Известные медийные личности уверены, что многие полюбили SHAMANа только за патриотичные мотивы.

Чего только стоит ситуация на «Песне года-2023», когда от Дронова отвернулись почти все артисты. Не стал этого делать лишь Николай Басков. При этом в Сети давно говорят: российские звезды из старой гвардии отказываются выступать с Дроновым, так как это якобы вредит их имиджу, пишет RuNews24.

Ситуацию со скрытым бойкотом SHAMANa связывают также с Аллой Пугачевой, которая сбежала за границу. Дело не в актуальных событиях, а в прошлом артистов. Когда-то певец выступал на шоу «Фактор А», где примадонна сидела в кресле жюри. Однако в финале проекта исполнительница избавилась от блондина, не дав ему пробиться дальше. Это мнение, возможно, учли тогда многие обожатели Аллы Борисовны.

Тогда Дронов сказал пророческую фразу: «Вы еще обо мне услышите!», а спустя много лет ее повторила и Пугачева, но уже из-за границы. Впрочем, такие слова говорил каждый участник проекта. В итоге их сдержал только SHAMAN, чье стремительное восхождение на российскую эстраду остается загадкой.