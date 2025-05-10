Старейший сотрудник Первого канала скончалась на 100-м году жизни

Первый канал опубликовал печальную новость о смерти Калерии Венедиктовны Кисловой в «Одноклассниках». По информации из поста, сотрудница была одной из самых старейших. Ее запомнят как талантливого режиссера, которая десятки лет посвятила телевидению и любимой передаче.

«Калерия Венедиктовна оставалась сотрудницей программы „Время“ до последних дней жизни», — отмечается в сообщении.

Калерия Кислова стала легендой в истории отечественного телевидения. Она работала с Брежневым и Горбачевым, а генеральным секретарям давала рекомендации по поведению в программах, позах и интонациях. Талантливый постановщик также вела парады на Красной площади и подготавливала официальные обращения. Ее работой является также трансляция церемоний открытия и закрытия Олимпиады в столице.

Кислова являлась лауреатом Государственной премии СССР. Программу «Время» как режиссер вела до 2006 года.

Ранее сообщалось, что в возрасте 63 лет ушла из жизни звезда «Пятницы, 13-е».