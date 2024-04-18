Старейший в Клину стадион «Химик» преобразят в современное спортивное пространство

Стадион «Химик» в Клину попал в программу по реконструкции спортивных сооружений. На месте уже началось проведение комплексного обновления, в котором место нуждалось последние годы.

«Химик» построили и открыли еще 30-е годы прошлого века. С тех пор на нем провели немало мероприятий, в том числе и значимых для области. В советское время стадион обновляли достаточно часто, ведь местная футбольная команда была знаменита в регионе. Спортсмены Клина участвовали во Второй лиге чемпионата СССР. Теперь этот знаковый для клинчан стадион снова ждут перемены: спортивную зону превратят в современное пространство для мероприятий, тренировок и отдыха.

Как рассказал директор филиала СК «Химик» Владимир Смирнов, на стадионе по проекту запланированы масштабные работы. Вместо натурального газона появится искусственный, который способен оставаться аккуратным и ухоженным в любое время года. Работники приведут в порядок дорожки для бега, установят секторы для прыжков в длину. На стадионе поставят современную площадку с уличными тренажерами и установят электронное табло. Кроме того, спортивная зона станет ярче за счет нового освещения на 500 люменов.

Работы также предусматривают установку специального ограждения в соответствии с требованиями безопасности для проведения мероприятий разного уровня, в том числе и футбольных матчей чемпионатов Подмосковья.

Уточняется, что реконструкция не повлияет на режим работы спорткомплекса, теннисных кортов и бассейна.