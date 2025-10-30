Старец Оптинский предсказал, что «русский корабль будет разбит»: что это значит

В феврале 1917 года старец Анатолий Оптинский оставил предостережение о будущем России, в котором упомянул, что «русский корабль будет разбит». Об этом сообщает « Царьград ».

Преподобный посетил семью Шатровых в Москве, где к нему обратились духовные последователи с вопросами о будущем страны. Старец сравнил Россию с кораблем, которому предстоит пройти через испытания, подчеркнув, что гибель не будет полной и многие смогут спастись.

Оптинский призвал народ к молитве и покаянию, подчеркнув, что Господь поддержит верующих в трудные времена. По словам старца, после «шторма» наступает «штиль», и части «корабля» вновь соединятся, символизируя возрождение России.

