Старинная деревня Троица отпраздновала юбилей

Деревня со святым названием традиционно отмечает свой день рождения во время одноименного Великого православного праздника. Богатые традиции и историю места вспоминают на мероприятиях и знакомят с ними гостей.

Первое документальное упоминание Троицы зафиксировано в 1404 году. Тогда горетовская помещица Федосья Филиппова передала село с окрестными деревнями приемному сыну Тимофею. Получается, что Троице уже условно 620 лет. На деле историки полагают, что месту может быть гораздо больше. Горетово и Троица — православные деревни, связанные общей историей, до сих пор бережно хранят свои традиции.

Более полусотни жителей Троицы, включая детей и подростков, собрались на праздник в честь дня рождения деревни. Березу украсили цветными ленточками, загадывали желания. Гости праздника облачились в традиционные сарафаны и красивые платья, плели на мастер-классах венки и украшали свои головы. На мероприятии состоялся концерт самодеятельных талантливых артистов. Музыкальный вечер состоялся благодаря культорганизатору местного ДК, а танцевальные номера представил Дом культуры из пос. Бородино.

Жители получили множество поздравлений и теплых слов. Одни из них озвучила начальник Бородинского территориального отдела администрации Олеся Макар. Она выступила также от имени Главы администрации Можайского горокруга Дениса Мордвинцева и Председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой.

К празднику приобщились даже дети, приехавшие в гости к бабушкам и дедушкам. Они смогли лучше узнать историю места и традиции, а также весело провести время.