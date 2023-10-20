Старинное надгробие обнаружили в шатурских лесах

Как рассказал священник Шатурского благочиния Евгений Шевыкин, здесь, на Николо-Пустопольском Погосте, находилась каменная церковь, заложенная в XIX веке. В 50-е годы уже прошлого столетия, деревни расселили, а земли были отданы под военный полигон. А в наши дни здесь рассеяны некоторые монашеские обители.

Обнаружена находка была во время волонтерского похода. Добровольцы решили посадить несколько плодовых деревьев в окрестностях и случайно нашли надгробие. Его надпись расшифровали краеведы: оно датируется XVIII веком, но специалисты предполагают, что само изделие может быть на несколько веков старше.

«Под этим камнем покоится тело госпожи губернской секретарши Александры Леонтьевны», — гласит часть расшифрованной надписи.

Исследование находки не остановилось. Специалисты-краеведы планируют поход в Курилово.