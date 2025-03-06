В очередном ежедневном отчёте Министерства обороны Российской Федерации о ситуации на фронтах специальной военной операции (СВО) было отмечено героическое действие, совершенное старшим лейтенантом Анастасией Рыбиной, командовавшей боевым расчетом зенитно-ракетного комплекса (ЗРК).

В один из дней старший лейтенант успешно обезвредила авиабомбу Вооруженных сил Украины в районе проведения российскими войсками специальной военной операции.

Сведения о цели Рыбина были получены от служб радиолокационного наблюдения. Управляемая авиационная бомба направлялась в сторону расположения российских войск

Анастасия Рыбина, убедившись в отсутствии в зоне поражения российских воздушных объектов, осуществила захват цели и ликвидировала объект. После уничтожения бомбы старший лейтенант отдала приказ сослуживцам о целесообразном перемещении на запасную позицию.

Как подчеркнули в пресс-службе Минобороны РФ, именно благодаря мастерству Рыбиной, украинская бомба была обезврежена на безопасном расстоянии от позиций российских войск. Это позволило обеспечить безопасность военнослужащих и сохранить инфраструктуру в целости.

Ранее стало известно, что село Привольное в Донецкой Народной Республике было освобождено. Это позволяет стабилизировать ситуацию на линии фронта в районе Днепропетровской области. Подразделения Вооружённых сил Украины на этом участке фронта подвергаются интенсивному обстрелу.