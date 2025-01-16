Кир Стармер впервые на посту премьера Британии прибыл на Украину. Целью его визита стало подписание соглашения о «столетнем партнерстве», передали РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

«Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.

По данным источника, Лондон и Киев подпишут соглашение о «столетнем партнерстве» для укрепления сотрудничества в сфере обороны.

Кроме этого, Стармер обсудит предложит гарантии безопасности со стороны Британии, в том числе возможность отправки их войск на Украину в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что в Киев с необъявленным визитом прибыл руководитель немецкого Министерства обороны Борис Писториус. Его целью стало обсуждение необходимой Украине помощи, а также получение на месте информации о текущей ситуации.