Старость в спасении: известную старческую болезнь назвали божьим даром

Представители Русской православной церкви дали духовную оценку заболеваниям, связанным с потерей памяти. По мнению священнослужителей, такие состояния могут иметь глубокий смысл и помогать человеку в обретении истинных ценностей, сообщают « Святые места ».

В Русской православной церкви предложили взглянуть на деменцию и болезнь Альцгеймера не только с медицинской, но и с духовной точки зрения. В то время как наука ищет физиологические причины недугов, пастыри видят в них особый промысел.

Протоиерей Александр Никольский пояснил, что подобные заболевания способны стать для человека серьезным испытанием, ведущим к спасению. Он отметил, что для людей, подверженных гордыне, утрата контроля над собой и памятью становится напоминанием о хрупкости человеческой природы.

Священнослужитель назвал такое состояние «благодатным» в том смысле, что оно учит человека забывать суетное и сосредотачиваться на вечном. Когда разум освобождается от повседневной шелухи, в нем остается место только для главного — веры и Бога.

В церкви подчеркнули, что страдания не случайны. Они могут нести в себе очищающую функцию и помогать верующему человеку переосмыслить свою жизнь, укрепившись в духовных исканиях.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.