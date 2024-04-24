Староста из Можайского округа стал одним из лучших в Подмосковье

Староста деревни Рыльково Ипполитов Вадим Павлович участвовал в ежегодном конкурсе лучших специалистов в сфере местного самоуправления. Ему удалось попасть в тройку лучших.

Лучшие старосты-участники конкурса были награждены в Общественной палате РФ. Ипполитов Вадим из Можайского округа занял третье место как «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области - 2023». Высокую конкуренцию ему составили старосты со всего региона. В торжественной обстановке Ипполитову вручили награду и поблагодарили за вклад, который был внесен в развитие деревни. Достижения старосты оказались немаленькими.

Например, жители Рыльково отметили массу положительных изменений в деревне. Инициатива старосты помогла починить колодцы, дороги, наладить освещение улиц, организовать автобусные маршруты с заездом в поселение, установить остановки. Были и достижения по части экологии: Ипполитов добился очищения местного пруда, который был доведен до состояния болота. Именно самоуправление Ипполитова помогло улучшить общую обстановку и комфорт в деревне.

«Многие из выполненных мероприятий направлены на инфраструктурную составляющую жизни нашей деревни. Ну а как без этого! Человек всегда хочет жить там, где ему комфортно, безопасно и спокойно», — заявил староста.

Вадим Ипполитов также отметил, что за все время работы над улучшением среды Рыльково количество проживающих увеличилось почти в 2,5 раза за последние 10 лет.

Вадима Павловича поздравили с достижением на конкурсе и пожелали еще больших успехов в труде на благо деревни и округа.