Старосту Подольска отметили областной наградой

Вот уже третий год этот неравнодушный к чужим проблемам человек успешно занимается общественной работой, всегда готов выслушать земляков, помочь в решении любого вопроса. В деревне, где живет Кирилл Рожок, всегда царят чистота и порядок. Староста активно продвигает полезные проекты по федеральной линии и областной. Не случайно среди односельчан он пользуется заслуженным авторитетом.

Как отмечает глава Подольска Дмитрий Жариков, активисту из деревни Лемешово оказана честь участвовать в первом форуме «Старосты Подмосковья», который инициирован главой региона Андреем Воробьевым.