Старосту Подольска отметили областной наградой
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Общественный староста из деревни Лемешово (городской округ Подольск) Кирилл Рожок отмечен Благодарственным письмом регионального Министерства территориальной политики. Вручение заслуженной награды прошло в Ступино.
Вот уже третий год этот неравнодушный к чужим проблемам человек успешно занимается общественной работой, всегда готов выслушать земляков, помочь в решении любого вопроса. В деревне, где живет Кирилл Рожок, всегда царят чистота и порядок. Староста активно продвигает полезные проекты по федеральной линии и областной. Не случайно среди односельчан он пользуется заслуженным авторитетом.
Как отмечает глава Подольска Дмитрий Жариков, активисту из деревни Лемешово оказана честь участвовать в первом форуме «Старосты Подмосковья», который инициирован главой региона Андреем Воробьевым.
«Поздравляю Кирилла Рожка с наградой и поддерживаю предложение губернатора о создании профессионального праздника старост», — подчеркивает руководитель муниципалитета.