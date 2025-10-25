Старосты Подольска получили почетные награды в их профессиональный праздник

23 октября в Подольске в рамках заседания Совета депутатов состоялась торжественная церемония, приуроченная к Дню сельского старосты. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Председатель Совета депутатов Игорь Науменков вручил удостоверения и знаки отличия шести старостам деревень, среди которых Владислав Сулима из Кутьино, Сергей Петруновский из Потапово, Наталья Романова из Бяконтово, Ярослав Ленев из Стрелковской фабрики, Николай Сырцев из Ворыпаево и Ирина Пестрякова из Яковлево. Эти активные жители были избраны на свои посты населением и утверждены депутатами.

Старосты играют ключевую роль в развитии социальных проектов и инфраструктуры своих населенных пунктов, способствуя комплексному развитию сельских территорий. На заседании также было утверждено назначение старост для деревень Сертякино, Гривно, Большое Брянцево и Дмитрово. Всего в округе насчитывается 45 старост, которые представляют интересы своих односельчан и выстраивают конструктивный диалог с местными властями. Напомним, что закон о праздничной дате был принят Мособлдумой 18 мая 2023 года.

Ранее сообщалось о благоустройстве очередного общественного пространства в Подольске. В сквере Спасателей установили 19 новых скамеек и 15 урн, а также разбили новую клумбу и обновили покрытие. Все работы были проведены по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».