Старовойт: Причиной пожара в Курской области стал беспилотник

Ночью на 16 июня на складе компании «Бел-Поль» в Курской области начался сильный пожар. Так как фирма считается крупнейшим производителем одеял и подушек, огонь быстро распространился по помещению склада и охватил площадь в две тысячи квадратных метров. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. На данный момент возгорание ликвидировано.

Как рассказал губернатор области, причиной пожара стал беспилотный аппарат, запущенный войсками Украины. Представители спецслужб подтвердили эту информацию. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.