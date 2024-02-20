Старшеклассники Г.о Пушкинский презентовали свои проекты на муниципальном этапе регионального бизнес-конкурса

Для презентации своих работ школьники собрались в подмосковной Ивантеевке на площадке Образовательного центра № 8. Участие принимали учащиеся 10 и 11 классов, которым было предложено разработать проект, выбрав одно из восьми направлений.

Лучший проект предложено было представить в одной из сфер, например, образования, организации питания или индивидуального и массового досуга. Участниками муниципального этапа стали около 30 проектных работ. В финал конкурса жюри выбрали 13 лучших.

Инициатором проекта «Предпринимательские классы/группы» выступил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. Конкурс проходит третий год подряд. Его цель — выявить талантливую молодежь и оказать ей поддержку для дальнейшего развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал заинтересованность правительства региона в развитии предпринимательства, а также в поддержке бизнеса в муниципалитетах.