Старшеклассники Каширы приняли участие в Областной олимпиаде по избирательному законодательству
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
В октябре 302 ученика 9 и 11 классов городского округа Кашира приняли участие в ежегодной Областной олимпиаде старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному законодательству в 2023 году. Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Самыми активными участниками стали ученики школ № 1 имени Героя Светского Союза А. И. Выборнова, № 2 и № 10. Ребята, показавшие лучшие результаты, будут приглашены на муниципальный этап олимпиады.
«Основной целью олимпиады является повышение правовой культуры старшеклассников как потенциальных избирателей, их гражданской активности и правосознания», — добавили в пресс-службе администрации округа.