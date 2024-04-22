Старшеклассники округа Чехов и глава Собакин провели совместный рабочий день

В преддверии дня местного самоуправления, которое в России отмечают 21 апреля, старшеклассники городского округа Чехов на протяжении всего рабочего дня находились в местной администрации.

Будущие выпускники стали свидетелями, как работают сотрудники администрации городского округа, как взаимодействуют профильные службы и структурные подразделения, как необходимо действовать в случае форс-мажорных ситуаций.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, как прошел день самоуправления. Утром старшеклассники познакомились с деятельностью муниципального центра управления регионом. Ребятам продемонстрировали работу портала Добродел (https://dobrodel.mosreg.ru/), Инцидент и других сайтов и приложений, которые позволяют местным жителям оставлять обращения или делиться мнением по какому-то поводу с представителями администрации. Следующим этапом стало знакомство с работой профильных служб за пределами кабинетов администрации.

«Вместе со мной они посетили предприятие «Агма»; блок ЖКХ познакомил с работой котельных и провел экскурсию на полигоне «Кулаковский». Ребята с удовольствием познавали внутренне устройство наших спортивных сооружений, выехали на стройплощадку пристройки к школе № 3, погрузились в работу финансового и социального блока, а также узнали порядок работы с обращениями граждан», — рассказал Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

День местного самоуправления установлен указом президента РФ В.В. Путина от 10 июня 2012 года. Отмечается 21 апреля, потому что именно в этот день в 1785 году по приказу императрицы Екатериной II было издано издание «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи».

Каждый орган местного самоуправления, в перечень которых входит округ Чехов, играет важную роль в развитии демократического строя России.