Старший сын главы Щелково принял присягу в Кантемировской дивизии

Евгений Булгаков, являющийся сыном главы городского округа Щелково Андрея Булгакова, сегодня принял присягу в Кантемировской дивизии, расположенной в Наро-Фоминске.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что Евгений в настоящее время учится в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. Теперь после окончания военной кафедры в университете он получит военно-учетную специальность и офицерское звание.