Старший сын Марии Погребняк удивил маму неожиданной новостью

Международный День смеха бывшая жена футболиста Павла Погребняка проводила в спортзале, занимаясь падел-теннисом. После окончания тренировки она узнала неожиданную новость. Старший сын Артем написал маме, что она скоро, вероятно, станет бабушкой. Мария тут же захотела увидеться с 17-летним ребенком, но тот данное предложение отверг, сообщив о розыгрыше. Погребняк, в свою очередь написала старшему сыну, что, в принципе, поддерживает высказанную в шутку инициативу.

Ранее стало известно, что модель из-за оскорблений решила подать в суд на депутата Виталия Милонова.