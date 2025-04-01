Старший сын Марии Погребняк удивил маму неожиданной новостью
Voice: старший сын Марии Погребняк разыграл маму новостью об отцовстве
Фото: [соцсети]
Модель Мария Погребняк ненадолго стала 36-летней бабушкой 1 апреля. Подробности сообщил Voice.
Международный День смеха бывшая жена футболиста Павла Погребняка проводила в спортзале, занимаясь падел-теннисом. После окончания тренировки она узнала неожиданную новость. Старший сын Артем написал маме, что она скоро, вероятно, станет бабушкой. Мария тут же захотела увидеться с 17-летним ребенком, но тот данное предложение отверг, сообщив о розыгрыше. Погребняк, в свою очередь написала старшему сыну, что, в принципе, поддерживает высказанную в шутку инициативу.
Ранее стало известно, что модель из-за оскорблений решила подать в суд на депутата Виталия Милонова.