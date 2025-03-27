Модель Мария Погребняк подаст в суд на депутата Милонова

Мария Погребняк намерена обратиться в суд с иском против Виталия Милонова, причиной чему послужили, по ее мнению, оскорбительные высказывания депутата в ее адрес, сообщил телеграм-канал Super.ru.

Конфликт разгорелся после того, как Погребняк высказала мнение о необходимости выплаты зарплат мужьями женам, занимающимся домашним хозяйством. Милонов незамедлительно отреагировал на данное предложение.

Депутат заявил, что не желает обидеть россиянок, сравнивая их с Марией Погребняк, чья основная занятость, по его мнению, заключается в статусе жены футболиста.

Он также выразил недоумение по поводу выбора некоторых спортсменов, вступающих в брак с женщинами, характеризующимися «неадекватностью» и чрезмерными запросами.

В ответ на критику, Мария Погребняк подчеркнула недопустимость оскорбительных и унижающих достоинство высказываний в ее адрес.

Она отметила, что является матерью четырех сыновей, рожденных и воспитанных в период демографической нестабильности, оказывает поддержку начинающим режиссерам, работающим над патриотическими кинопроектами, и активно участвует в благотворительной деятельности.

«Разве это «антипример»? Разве женщина, реализовавшаяся в материнстве, профессии и общественной деятельности, заслуживает презрения, а не поддержки?» — уточнила Погребняк.

Ранее Милонов предложил проверить на наркотики футболиста Козлова, изобразившего курение косяка при праздновании гола.