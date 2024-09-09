Старт 53-му Арбузному кроссу дал глава Одинцовского округа Андрей Иванов

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошёл 53-й Арбузный кросс. Ежегодное любительское соревнование стало одной из спортивных визитных карточек муниципалитета. Как подчеркнул глава муниципалитета Андрей Иванов, на старт Арбузного кросса в этом году вышло более 1,5 тысяч участников.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Одинцово ]

«Дорогие друзья, гости и участники нашего забега. Рад вас всех приветствовать в нашем замечательном парке имени Героя России Ларисы Лазутиной на 53-м Арбузном кроссе. Это одна из самых ярких, красочных и добрых традиций Одинцовского округа. Спортивное состязание и в то же время – настоящий праздник, приуроченный ко Дню города Одинцова. Концепция арбузного кросса предельно простая: бежим дистанцию и едим арбузы. — выступил с приветственным словом Андрей Иванов. — Традиция родилась еще в 70-е годы. Со временем акция стала массовой, всенародной и по-настоящему любимой. Теперь в ней принимают участие как любители, так и настоящие профессиональные спортсмены, даже олимпийские чемпионы. И, конечно, люди совершенно разных возрастов, от малышей до людей в возрасте, наших уважаемых пенсионеров. Пусть этот забег подарит заряд позитива, энергии и отличного настроения».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Одинцово ]

Вместе с главой округа участников 53-го Арбузного кросса приветствовали первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина, депутаты Совета депутатов Ирина Грабарчук, Владимир Жандаров и Павел Чамурлиев. Они пожелали бегунам высоких спортивных результатов и отличного настроения.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Одинцово ]

В 2024 году в ходе Арбузного кросса было разыграно более 30 комплектов наград для различных возрастных категорий на дистанциях от 600 метров до 5 километров. На старт вышли как малыши, так и настоящие ветераны спорта. Помимо уникальных медалей, которые складываются в единую картину с медалью прошлого года, словно кусочки паззла, победители забегов получали в награду спелый арбуз.