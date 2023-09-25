Старт череде осенних субботников дали в Павловском Посаде

В Павловском Посаде и Электрогорске прошел первый осенний субботник. Он дал страт череде таких «больших уборок» во всем муниципалитете. Об этом сообщал в своем телеграм-канале глава Павловского Посада Денис Семенов.

На улицы Электрогорска вышли свыше 400 местных жителей. Они наводили порядок на улицах и во дворах, парках и скверах. Активисты собрали 1600 мешков мусора, листвы, пожухлой травы.

«На следующих выходных, 30 сентября, мы также проведем субботник, в рамках которого состоится акция «Наш лес. Посади свое дерево», - подчеркнул глава Павловского Посада Денис Семенов.

Он также пригласил на очередной субботник всех желающих.