Старт череде осенних субботников дали в Павловском Посаде
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад]
В Павловском Посаде и Электрогорске прошел первый осенний субботник. Он дал страт череде таких «больших уборок» во всем муниципалитете. Об этом сообщал в своем телеграм-канале глава Павловского Посада Денис Семенов.
На улицы Электрогорска вышли свыше 400 местных жителей. Они наводили порядок на улицах и во дворах, парках и скверах. Активисты собрали 1600 мешков мусора, листвы, пожухлой травы.
«На следующих выходных, 30 сентября, мы также проведем субботник, в рамках которого состоится акция «Наш лес. Посади свое дерево», - подчеркнул глава Павловского Посада Денис Семенов.
Он также пригласил на очередной субботник всех желающих.
«Приглашаю всех жителей присоединиться к нам, выйти на улицу и навести порядок около своих домов! Сделаем наш город чище и уютнее вместе!», - отметил он.