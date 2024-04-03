Старт положен: сотрудники администрации округа Клин открыли месячник чистоты и благоустройства

В городском округе Клин стартовал месячник чистоты и благоустройства, проведение которого ранее инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Первыми в акции приняли участие сотрудники местной администрации городского округа и подведомственных организаций. Заместитель главы Марина Белехова надеется, что своим положительным примером администрация задаст рабочий темп для всех жителей Клина. В акции приняли участие порядка 100 сотрудников.

«Это принцип: начни с себя. Мы очень рады будем видеть всех клинчан на субботниках. И первыми начинаем и показываем, как надо любить свой город», — заместитель главы городского округа Клин Марина Белехова.

В рамках субботника в первую очередь начали заниматься очисткой вылетных магистралей. Вдоль трасс Ленинградское шоссе и А-108, а также примыкающих к ним улицам Дурыманова и Чайковского, мусор убран.

В субботу, 27 апреля, согласно решению губернатора Андрея Воробьева состоится общеобластной субботник. Принять участие предлагают каждому жителю округа Клин. В этот день людям предстоит заняться очисткой и благоустройством городских территорий. Для всех желающих подготовлен необходимый инвентарь, в том числе мешки и перчатки.