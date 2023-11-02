Старт соревнований по конькобежному спорту состоится в Коломне

В коломенском конькобежном центре состоится первый этап Кубка России по конькобежному спорту.

Событие пройдет с 3-го по 5-е ноября. Новостью поделились в социальных сетях администрации подмосковного городского округа Коломна.

В соревнованиях поучаствует свыше полтораста конькобежцев, которые пройдут забеги на разные дистанции в личном и командном зачетах. Победители и призеры первого этапа соревнований поедут в Санкт-Петербург на второй.

Финал Всероссийского Кубка также состоится в подмосковном городском округе Коломна. Лучшие конькобежцы выступят здесь весной.

Прийти и поболеть за спортсменов может любой желающий, вход для зрителей будет свободный. Также с места проведения соревнований будет вестись прямая трансляция на сайте Союза Конькобежцев России и на странице ВКонтакте.