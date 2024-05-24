Стартовал новый спецпроект «Россия – миру» о советской и российской науке

Научный мультиформатный проект «Россия — миру» подготовлен «Аргументами и фактами» в партнерстве с историческими парками «Россия – моя история». Получилась масштабная работа, благодаря которой граждане смогут еще больше узнать о развитии отечественной науки.

В проекте представлены онлайн и офлайн экспозиции из научной сферы. Был собран большой материал, в котором есть все, что нужно знать о развитии науки в СССР и России. В проекте собрали истории 40 русских и советских ученых-первооткрывателей, главные достижения и значимые события. Среди представленных гении из разных сфер: от биологии и истории до астрономов и изобретателей.

Главное, что все эти сведения скомпонованы в один единый проект, где авторы передали все доходчивым и понятным языком. При этом помогали им историки и музеи, которые помогли собрать факты о науке и сделать различные визуальные вставки.

«Конечно, представители старших поколений знают многие из этих фактов. Но у молодежи сейчас таких знаний недостаточно. Наш проект представлен в интерактивных форматах, которые так любит молодое поколение. Надеемся, что многие юные пытливые умы, воодушевившись подготовленными журналистами "АиФ" материалами, почувствуют в себе тягу к открытиям и захотят связать свою будущую жизнь с российской наукой», — отметил гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Интерактивные выставочные экспозиции откроют в парках разных городов, среди которых Самара, Луганск, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург и многие другие. Получилась доступная и масштабная ретроспектива научных достижений, которыми может гордиться страна. В нынешних реалиях особенно важно сохранить историю.