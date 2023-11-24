Стартовал областной форум муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития»

Второй областной форум муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития» стартовал в Красногорске. В рамках двухдневного мероприятия будут представлены лучшие муниципальные практики, в том числе в части оказания поддержки участникам СВО.

«Очень приятно, что общественные палаты проводят регулярные встречи — это позволяет нам поддерживать связь, коммуникацию друг с другом, обмениваться опытом и принимать совместные решения», - отметила глава областного Министерства информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

По ее словам, общественные палаты активно участвуют в работе по поддержке семей бойцов, по сбору и отправке гуманитарной помощи на Донбасс. В рамках акции «Доброе дело» в новые регионы было доставлено почти пять тысяч тонн гумпомощи.

В рамках мероприятия руководителям и членам муниципальных общественных палат вручили благодарственные письма от МИСК Подмосковья. В их числе — председатель ОП Дмитрова Надежда Родионова. Она рассказала, что палата помогает бойцам, которые проходят реабилитацию в округе.

«Медицина делает свое дело, но психологическая помощь также необходима ребятам. Поэтому организуем для них поездки на рыбалку, концерты, в Парк «Патриот». Особенно благодарны бойцы за возможность посещать бассейн», - рассказала Родионова.

Также в ходе форума обсудили вклад гражданского общества в поддержку СВО, опыт взаимодействия ОПМО и муниципальных палат и другие вопросы. Помимо этого, была организована интеллектуальная игра.

«Самое главное для нас — слышать жителей, отрабатывать обращения. В Московской области открытая и чуткая власть, поэтому диалог с жителем — наш главный принцип», - отметил зампред ОПМО, член ОПРФ Евгений Мартынов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в пленарном заседании ОПМО.