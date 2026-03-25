Стартовал отбор общественных представителей Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках стратегии развития агентства до 2030 года проводит открытый отбор общественных представителей в субъектах Российской Федерации в 2026 году.

Прием заявок осуществляется до 27 марта 2026 года по трем ключевым направлениям: «Предпринимательство и инвестиции»; «Экология и климат»; «Молодые профессионалы».

Целью работы общественных представителей агентства является обеспечение поддержки проектов, программ и инициатив агентства в субъектах Российской Федерации, в том числе в соответствии с решениями наблюдательного совета агентства, а также участие в реализации отдельных поручений президента Российской Федерации.

Участниками отбора могут стать как действующие общественные представители, так и новые кандидаты, обладающие необходимыми навыками и квалификацией по выбранному направлению.

Для участия необходимо направить заявку, приложив документы, подтверждающие компетенции и достижения участников отбора в рамках одного из трех заявленных направлений. Необходимые формы документов и информацию о требованиях к кандидатам можно найти на официальном сайте Агентства.