Стартовал первый этап благоустройства в сквере городского округа Воскресенск

Одно из любимых мест отдыха жителей городского округа Воскресенск в этом году полностью преобразится.

Сквер на улице Быковского, принимавший участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, стал победителем голосования жителей на портале «Добродел». И был включен в план благоустройства Московской области.

Новый образ, который получит сквер после благоустройства, вдохновлен историей Фетровой фабрики. Это важное предприятие в годы ВОВ поставляло на фронт свою продукцию.

Первый и самый масштабный этап благоустройства территории включает множество подготовительных работ. Так, в частности, будут демонтированы и разобраны старые тротуары, убраны сухие деревья. Затем в сквере будет организовано наружное освещение, установлены малые архитектурные формы, построены удобные пешеходные дорожки.

В городском округе Воскресенск уже стартовали работы по устройству тропиночной сети и площадки, где будут установлены качели, скамейки и бетонные цветники. В общей сложности на территории сквера высадят более полусотни зеленых насаждений, также будут обустроены многолетние цветники и посеян газон.

Второй этап работ включает в себя установку сцены для проведения мероприятий. В целях безопасности сквер будет оснащен камерами видеонаблюдения.

Центром особенной зоны отдыха станет мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны.