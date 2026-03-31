Стартовал прием заявок на конкурс Фонда Тимченко «Среда возможностей» 2026 года. Он направлен на поддержку проектов, создающих условия для развития и самореализации детей и подростков на малых территориях.

В конкурсе могут принять участие НКО, социальные учреждения, центры дополнительного образования, библиотеки, музеи, дома культуры и другие бюджетные организации, которые работают в населенных пунктах с численностью жителей до 70 тыс. человек.

Победители получат финансовую поддержку в размере до 1 млн рублей, сопровождение экспертов, возможность обучения, обмена опытом и участия в мероприятиях Фонда.

Подать заявку на участие можно до 18:00 28 апреля на территории восьми федеральных округов: Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного. Сделать это можно в личном кабинете на конкурсной платформе фонда.