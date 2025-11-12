Стартовал прием заявок на конкурс «Лидеры России»

Стартовал прием заявок на участие в шестом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс пройдет в новом формате «Лидеры России. Команда»: в нем примут участие управленческие команды.

Цель конкурса — поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей. В целом за пять сезонов конкурса на него поступило более 1 млн заявок со всей России, а также из 150 стран мира.

Подать заявку на участие можно до 29 декабря 2025 года на сайте Лидерыроссии.рф. К участию приглашаются профессиональные команды руководителей в составе пяти человек от 18 до 55 лет с управленческим опытом у каждого конкурсанта от двух лет.

Зарегистрироваться можно в одной из четырех категорий: государственные управленческие команды; управленческие команды корпораций; управленческие команды организаций; сборные управленческие команды.

Итоги заявочной кампании объявят после новогодних праздников. Дистанционный этап и онлайн-тестирования проведут в январе-феврале, онлайн-полуфиналы — в марте-мае, очные финальные мероприятия — в июне.