Стартовал прием заявок на конкурс «Лучший вожатый России»

Минпросвещения России информирует о проведении конкурса «Лучший вожатый России» с целью поощрения специалистов, участвующих в организации деятельности детского коллектива (вожатых) организаций отдыха детей и их оздоровления, и кураторов образовательного центра «Сириус» (образовательного фонда «Талант и успех»).

Принять участие в конкурсе по направлению «Вожатые субъектов Российской Федерации» могут граждане РФ в возрасте от 18 лет — специалисты, участвующие в организации деятельности детского коллектива (вожатые) в организациях отдыха детей и их оздоровления.

В 2025 году заявочная кампания проводится в период с 1 октября 2025 года по 12 ноября 2025 года включительно.