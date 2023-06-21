Стартовал прием заявок на конкурс на лучший детский вопрос о строительстве и отраслевых специальностях #СпросиСтроителя. Его организует Общественный совет при Минстрое России.

По итогам конкурса ответы на лучшие вопросы дадут председатель Общественного совета при министерстве Сергей Степашин и глава министерства Ирек Файзуллин.

Подать заявку можно до 19 июля на официальном сайте конкурса в разделе «Конкурс СпросиСтроителя», а также на почту sprosi_stroitelya@mail.ru.

Принимаются текстовые и видео-вопросы от жителей в возрасте от 6 до 14 лет. Работы оценивают по следующим номинациям: «Самый оригинальный текстовый вопрос», «Самый оригинальный видео-вопрос», «Лучший вопрос об истории строительства».