Стартовал прием заявок на студенческую стажировку в Мособлархитектуре

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области начал принимать заявки на студенческую стажировку. Пройти ее можно будет как в Подмосковье, так и в столице в структурных подразделениях ведомства.

Подать заявку могут учащиеся профильных вузов 3-4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры, 3-5 курса специалитета. Для этого нужно направить письмо на почту rodinaoi@mosreg.ru, указав в нем следующие данные: ФИО, название образовательного учреждения, специальность, курс, сроки прохождения практики. Также потребуется прикрепить резюме и, при наличии, портфолио.

Стажировка будет оформлена на основании договора о прохождении практики, который заключают вуз и Мособлархитектура. Подробная информация доступна по телефону: 8 (498) 602-84-70, доб. 55015.