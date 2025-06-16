Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Город в деталях: живое наследие»

Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Город в деталях: живое наследие». Его проводят Союз российских городов и Ассоциация развития территорий.

Конкурс направлен на выявление и популяризацию локальных объектов городской среды, которые, обладая историко-культурной ценностью, формируют индивидуальный облик российских городов, служат важным элементом сохранения исторической памяти местных сообществ и могут быть интегрированы в проекты благоустройства общественных пространств.

К участию в конкурсе приглашаются три категории участников. Физические лица — граждане России, достигшие совершеннолетия, включая активных горожан, краеведов, блогеров, дизайнеров, студентов архитектурных вузов и экспертов по сохранению наследия, которые могут участвовать как индивидуально, так и в составе групп. Юридические лица — некоммерческие организации, включая государственные и муниципальные учреждения образования, культуры и благоустройства, а также общественные объединения. Также к участию приглашаются органы местного самоуправления — администрации и представительные органы муниципальных образований.

Прием заявок осуществляется через официальный сайт конкурса до 1 августа. Конкурсные работы принимаются в трех форматах: видеоролики, фотографии и текстовые эссе. Для потенциальных участников 17 июня в 14:00 по московскому времени запланирован обучающий методический вебинар в формате ВКС. Информация о нем появится на сайте конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в Перми в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в августе.