Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс молодежных центров «Место молодых». Его цель — общественное признание и поддержка на всероссийском уровне лучших пространств, созданных для самореализации молодежи.

Для участия в конкурсе каждый молодежный центр подает заявку и публикует следующие конкурсные материалы в социальных сетях молодежного центра и региона (кроме презентации о центре): горизонтальное видео в формате обзора пространств молодежных центров от лица молодежи, вертикальное видео, презентацию о центре. Обязательным условием является использование в публикациях хештегов #МестоМолодых2025 и #Росмолодежь.

Прием заявок длится до 10 ноября 2025 года. Подать заявку можно по этой ссылке. С 10 по 21 ноября заявки будут оценены экспертами. Победителей объявят на Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодежная столица России» 19 декабря.