Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Родная игрушка», который организуют Российское общество «Знание» и Движением Первых. В его рамках участники смогут реализовать свою идею в разных форматах: от мягкой игрушки до мультимедийного проекта.

Цель конкурса — стимулирование разработки и производства оригинальных отечественных игр и игрушек с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности. Эти игры и игрушки должны помочь детям лучше узнать свою страну и ее историю, вырасти защитниками Родины, ориентироваться на создание в будущем крепкой многодетной семьи, с ранних лет развивать творческое и научно-техническое мышление.

Актуальные тематические направления для игрушек: семья и духовно-нравственные ценности, история и культура России, технологические прорывы, герои XXI века.

Конкурс предназначен для широкой аудитории: свои проекты игр и игрушек для детей от 0 лет и старше могут представить независимые авторы, производители детских игр и игрушек, а также различные творческие коллективы.

Для участия в конкурсе нужно до 14 февраля подать заявку на официальном сайте конкурса. Подробная информация об условиях участия представлена здесь.